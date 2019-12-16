Yemin son bölüm fragmanı izle

En çok izlenen dizilerden Yemin'in fragmanları da çok seviliyor.

Türk dizi tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yemin, Fragman videoları bakımından da trendleri bırakmıyor. Muhteşem bir şekilde izleyici kitlesi bulunan dizinin fragmanlarını milyonlarca kişi izliyor. İşte Yemin Son Bölüm Fragmanı…

Yemin 135. bölüm fragmanı yayında mı? merak ediliyor. Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'de neler yaşanacağı merak ediliyor. Yemin'in bu akşam yayınlanacak 134. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği Yemin dizisinde bugün Cemre Talaz’ın yaptığı baskıdan sonra Emir'i arayıp her şeyi anlatmayı düşünür. Peki, Yemin yeni bölümde neler olacak. İşte Yemin 134. son bölüm

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Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Bugün yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Yemin dizisinde bugün Cemre Talaz’ın yaptığı baskıdan sonra Emir'i arayıp her şeyi anlatmayı düşünür. Peki, Yemin 135. bölüm fragmanı yayında mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YEMİN 134. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Cemre Talaz’ın yaptığı baskıdan sonra Emir'i arayıp her şeyi anlatmayı düşünür.

Emir’i arayan Cemre, tüm gerçeği itiraf etmeye zorlanır. Reyhan ise yaklaşan tehlikeden habersizdir. Kemal ve Narin’in arası düzelmek üzereyken gelen misafir her şeyi alt üst eder.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

Kaynak: Zetta.Mobi







