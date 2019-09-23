Yeni modanın en şık kış kombinleri

Söz konusu erkek tarzları olduğunda Coulfate’ in önüne hiçbir firma geçemez; zira yeni nesil erkek kombinleri üzerine güçlü ekip ruhu ve profesyonel stil danışmanları işbirliği içerisindedir.

Erkek Kışlık Kombinler

Söz konusu erkek tarzları olduğunda Coulfate’ in önüne hiçbir firma geçemez; zira yeni nesil erkek kombinleri üzerine güçlü ekip ruhu ve profesyonel stil danışmanları işbirliği içerisindedir. Güçlü ekip departmanı ile kaliteli markaların kıyafetlerini özenle seçerek kombinler oluşturmaktadır. Gündelik giyimden klasik giyim tarzına, ofis tarzından outdoor giyim tarzına kadar farklı birçok tarz kategorisi ile oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. Gündelik hayata uygun Basic tarzı kışlık kombinler, gündelik şıklıkta ise Casual giyim tarzı kış kombinlerine yer vermektedir. Aynı zaman da yeni nesil erkek kitle için Street Style giyim tarzı, siyahtan vazgeçemeyenlerin tarzı Man in Black giyim tarzları ile tarz sahibi erkek kitleye hitap ediyor. Spor yaparken şıklığı elden bırakmayan erkekler için spor ve lüks kombinler, yerinde duramayan gezginler ve doğa sporları ile ilgilenen erkeklere için özel hazırlanmış traveller/outdoor kombin seçenekleri sunmaktadır. Yılların unutulmayan geçmişe ait kıyafet model ve tasarımlarını bir arada barındıran Retro tarzını erkek kitleye kombinleri ile sunuyor. Ofis tarzında spor ve şık parçaları bir araya getirerek Business Casual, Resmi kurumsal iş hayatı için klasik parçaları Business tarz kategorisinde şehirli erkek kitleye sunmaktadır.

Şık Erkek Kış Kombinleri