Yıldız Tilbe: Sokak hayvanlarına zehirli et verilsin!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklaması yaptı. Açıklama tepkilere neden olurken, Tilbe ise kendini bu sözlerle savundu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvan sever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti. Tilbe'nin "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" paylaşımları hayvanseverleri kızdırdı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kullanıcı "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

"ALIN EVİNİZE BİRER TANE"

Açıklamalarının arkasında duran Tilbe, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile cevap verdi. Ünlü şarkıcı "Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Bir bakmışsınız hepsi ölmüş sabah, hadi hayvanseverler size sesleniyorum. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!" dedi.