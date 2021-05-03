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Yıldız Tilbe'ye Tarkan öyle bir cevap verdi ki...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyada bir akıp başlatmaya çalıştı. Topu Tarkan'a atan Yıldız Tilbe aldığı cevap karşısında ise pişman oldu

Yıldız Tilbe'ye Tarkan öyle bir cevap verdi ki...
03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden akım başlatmaya çalıştı ancak ünlü şarkıcı bin pişman oldu. Tarkan'ın şarkısını seslendirip "Topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at" diyen Tilbe, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tarkan, sosyal medya üzerinden Tilbe'ye "Bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni bir akım başlattı. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Tarkan'a seslendi.

Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." diye konuştu.

TARKAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi. Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Tilbe de Tarkan'ın sosyal medyadan verdiği yanıta "Teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.

Etiketler; #Yıldız Tilbe #tarkan
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