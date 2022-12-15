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Yılın En'leri belli oldu

Sosyal etkileşim platformu KızlarSoruyor, 7’ncisini gerçekleştirdiği Yılın En’leri Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Magazin dünyasının nabzını tutan ankette Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, yüzde 65’lik oy oranıyla 2022’nin En İyi Dizi çifti kategorisinde birinci oldu. Özgü Kaya, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Nilsu Berfin Aktaş gibi adayları geride bırakan Su Burcu Yazgı Coşkun, aynı zamanda 2022’nin En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu seçildi

Yılın En'leri belli oldu
15 Aralık 2022 Perşembe 11:53

Hem kadın hem de erkeklerin farklı konular hakkında düşüncelerini paylaştığı sosyal etkileşim platformu KızlarSoruyor, 7’ncisini gerçekleştirdiği Yılın En’leri Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Magazin dünyasının nabzını tutan ankette Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, yüzde 65’lik bir oy oranıyla 2022’nin En İyi Dizi Çifti seçildi. Yalı Çapkını dizisinin çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in oyları yüzde 15’te kalırken, onları Kardeşlerim dizisinin diğer popüler çifti Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak ile Duy Beni dizisinden Rabia Soytürk ve Caner Topçu takip etti. Senden Daha Güzel dizisinin uyumlu çifti Cemre Baysel ve Burak Çelik yüzde 4, Dünyayla Benim Aramda dizisinin oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gürsoy ise yüzde 2’lik pay aldı.

Gerek televizyon gerekse dijitaldeki dizi ve film projelerinin yeni yüzleri, izleyiciler tarafından geleceğin yıldızları olarak görülürken, KızlarSoruyor platformu 2022’nin En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu’nu katılımcılara sordu. Özgü Kaya, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Nilsu Berfin Aktaş’ın yanı sıra Kaan Miraç Sezen ve Bilal Yiğit Koçak’ın adaylar arasında yer aldığı kategoride yüzde 54’lük oy oranıyla Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda 2022’nin en iyi çıkış yapan oyuncusu oldu. Tüm adayların oy oranlarını platformlarında açıklayan KızlarSoruyor, anket sayfasında üyelerinin yorumlarına da yer veriyor. Aylık 15 milyon tekil ziyaretçi ile 60 milyon sayfa görüntülenmesi alan platform, diğer kategorilerin sonuçlarını da internet sitesi üzerinden yayımlıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yılın enleri #ödül #su burcu yazgı coşkun
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