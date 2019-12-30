Yurtdışında evlenmek Vera Event ile bambaşka!

Çiftlerin heyecanına ortak olan Vera Event birbirinden güzel organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Yurtdışında evlenmek isteyen çiftlere hizmet veren Vera Event Roma’da aşk dolu organizasyonlarınızı başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Evlenecek çiftlerin telaşlarına ortak olan Vera Event kusursuz ve benzersiz düğün paketleri ve organizasyonlarıyla genç çiftleri heyecanlandırdığı kadar ikinci baharında yeniden evlenmek isteyen âşıkları da heyecanlandırmayı başarıyor.

Floransa’dan Venedik’e kadar her noktada evlilik teklifi, nişan ve düğün organizasyon hizmeti veren Vera Event ile en mutlu günleriniz yaratıcı ellere emanet! Onlarca düğün paketini ve konseptini büyük bir titizlikle planlayan Vera Event düğün gününde çıkabilecek problemler için de kriz yönetimini başarıyla kendi içerisinde yönetiyor. Roma veya diğer bölgelerde mutluluğa “Evet” demek isteyen çiftlere farklılık sunduğu için Vera Event’in İtalya’da popülaritesi her geçen gün artıyor.

Yurtdışı düğün planlamalarına talep artıyor, Vera Event ise İtalya’da aşıklara unutulmaz düğün planlanması hizmetini büyük ekibiyle vermeye devam ediyor!

Düğün salonlarında sıradanlaşmış menülerden ve dekorlardan sıkılan çiftlere özel çözümler sunan Vera Event yurtdışında evlenmek isteyenlerin gözlerini kamaştıracak konseptleri sunmaya devam ediyor. Farklı konseptlerde ve dekorlarda hazırlanan düğünlerde gelinlerin ve damatların hayalleri bir bir gerçek olurken, özel anlar Vera Event farkıyla kayıt altına alınıyor. Kır düğünü isteyenlere yemekli veya kokteylli olarak da hizmet veren Vera Event’in menüsünde İtalya’da yetişen mis gibi taze baharatlar ve sebzelere yer veriliyor. Sizlerin bütçesine ve hayal gücüne göre hazırlanan düğünlerde ise mutluluğunuz Vera Event farkıyla ölümsüzleşiyor..

Hayalinizdeki yurtdışı düğününü gerçekleştirmek için yurtdışında düğünün adresi: Vera Event

● Instagram ▸ https://www.instagram.com/weddinginrome

● Facebook ▸ https://www.facebook.com/veraevent

● Website ▸ http://www.veraevent.com