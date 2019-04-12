Yuvarlak yüzlere genelde kısa saç tercihi yapılıp, yüz hatları öne çıkarılmak istenir.

Bu yazımızda yuvarlak yüzler için kısa saç modelleri örneklerinden bahsedeceğiz. Yuvarlak yüzlere genelde kısa saç tercihi yapılıp, yüz hatları öne çıkarılmak istenir. Fakat aslında uzun saçlar da yuvarlak yüzlülere yakışmaktadır. Bu yazımızda uzun saçlı yuvarlak yüzlere yakışan saç modellerine değineceğiz. Tüm modelleri için üstteki linke tıklayabilir ve 25'den fazla yuvarlak yüzler için kısa saç modeli örneklerini görüntüleyebilirsiniz. Her yüz şekli farklılık gösterebilir, ten rengi ile de saç tarzının yakışıp yakışmaması arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Sizlere bu yazımızda küçük ipuçları ile ne tarz saç modeli seçmeniz gerektiğini aktaracağız.

Yuvarlak Yüzler için Kısa Saç Modelleri Önerileri

Bu yazımızda yuvarlak yüzlere hangi saç modelleri yakışır anlatmak istedik ve size en beğendiğim modeli aşağıda vermek istedim. Diğer modellerin tümüne, bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu modeli sevmemin sebebi tüm saç stillerine uymasıdır. Ayrıca ten renginiz ne olursa olsun bu kesim bir saç stili size yakışacaktır. [embed]https://www.esarpmodelleri.net/yuvarlak-yuzler-icin-kisa-sac-modelleri.html/yuvarlak-yuze-cok-tarz-sac-modeli[/embed] Eğer bu modeli sevmediyseniz, linke tıklayarak diğer 24 yuvarlak yüzler için kısa saç modellerini inceleyebilirsiniz. Çok farklı ve çok tarz modelleri bu galeriden bulabilirsiniz. Bu modeli kuaförünüze göstermeniz yeterli olacaktır. Aynı stili yapamasa da size yakışan ve saç tarzınıza uygun olacak modeli size uygulayacaktır. Ben en sevdiğim modelleri burada verdim fakat farklı yazılarımıza da aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz. Genelde düz saçı olanlar bu modeli daha kolay uygulayabiliyorlar. Fakat tüm bu yuvarlak yüzler için kısa saç modelleri düz saçlı kadınlar için seçilmemiştir. Dalgalı saçlı modellerimizde mevcuttur. Eğer farklı tipte bir yüzünüz varsa diğer saç modeli incelemelerimize diğer yazılardan ulaşmanız mümkündür. Daha fazla görsel ve konu için aşağıda ki linke tıklayınız. https://www.esarpmodelleri.net/