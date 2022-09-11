Zakkum sessizliğini bozdu! Atatürk'lü yanıt!

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şubesi’nin “İsmi Cehennem’de yetişen bir ağaç” olduğu için konserlerinin iptalini istediği Zakkum Rock Grubu’nu Şanlıurfa’da 25 bin kişi izledi. Grup konser sonrası açıklama yaptı

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin 'zakkumun cehennemde yetişen ağaç olduğunu' belirterek, konserinin iptal edilmesini istediği Zakkum Grubu Şanlıurfa'da konser verdi.

Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında yaz konserleri düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde ünlü müzik grubu Zakkum’u kentteki müzikseverlerle buluşturdu. Arkeoloji Müze alanında kurulan platformda sahne alan Zakkum grubu, sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi.

ZAKKUM’DAN KONSER SONRASI AÇIKLAMA



Zakkum Grubu dün konserin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Son bir haftanın (Akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız. Hafta boyu sesiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin bu gece Şanlıurfa. Biz Müzik yapmak ve biz müziğimizi iletmek için varız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimiz yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın, Aydınlık karanlıktan korkmaz.”