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Zerrin Özer ilk defa kendisine tecavüz eden kişinin adını verdi

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattı. Yaşadıklarını ailesine anlatamadığını söyleyen Özer, "Ablama söylesem adamı öldürür, anneme desem kalp krizi geçirirdi" dedi. Özer'in tecavüze uğradığı kişinin Ümit Güner olduğu da ilk kez açıklandı

Zerrin Özer ilk defa kendisine tecavüz eden kişinin adını verdi
17 Mart 2021 Çarşamba 13:55

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özer, hayatındaki kırım noktalarını anlattı.

Gençlik yıllarında tarzından ve kabarık saçlarından dolayı arkasından 'deli' diye seslenildiğini söyleyen Zerrin Özer, "Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, 'deli' diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım. Benim blue jean'imi yırtıyorlardı. Annem hiçbir şekilde o tarz giyinmemi istemedi. Sonra İstanbul'a taşındık ben daha bir abarttım, yırttım pantolonumu" dedi.

TECAVÜZCÜSÜNÜN ADINI İLK KEZ VERDİ

Yıllar önce Ümit Güner isimli bir yapımcının tecavüze uğradığını anlatan usta sanatçı, "Adam geçenlerde vefat etmiş. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ne söyleyeyim hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli ailesi ismin açıklanmasına bir şey demesin. Çünkü ilk defa siz ismini verdiniz" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz muhafazakar olduğu için böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum."

"Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum."

"ADAMIN YANINDAN AYRILMAK İSTEYİNCE TOKAT YEDİM"

"Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan. Hiç unutmuyorum, Cağloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun' dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor."

"Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler. Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. "Bunu içinden atman gerekiyor" dedi. Diyorlardı ya "Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor" Kimseye bakamıyor ki Zerrin."

Etiketler; #zerrin özer #armağann çağlayan #youtube
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