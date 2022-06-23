Zerrin Özer müziği bıraktı!

Ünlü sanatçı Zerrin Özer sosyal medya hesabından müziği bıraktığına dair bir açıklama yaptı

Güçlü sesi ve tarzıyla 90'lı yıllara damga vuran Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını söyledi. Özer'in kararı sevenlerini hüzne boğdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" dedi.