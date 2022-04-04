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Zeynep Farah Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandı mı?

Bergen filminde başrol oynayan ünlü oyuncu Zeynep Farah Abdullah, bu filmden 40 milyon lira kazandığı iddiasına yanıt verdi. Abdullar, "Uydurma haberin kaynağına bakacağım" ifadelerini kullandı

Zeynep Farah Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandı mı?
04 Nisan 2022 Pazartesi 11:47

Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçtiğimiz 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi.

Filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran gelir haberine Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.

"AYIP VE UYDURMA BİR HABER"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Etiketler; #bergen #zeynep farah abdullah #40 milyon lira
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