“Sanatçı Tatilde” konsepti kapsamında ülkemizin değerli müzisyenlerini tatil köyü misafirleriyle buluşturan Atlantis’in bu haftaki konukları “Magic Voices” Grubu oldu.

Her biri birbirinden kendi enstüman ve alanında büyük başarılar elde etmiş müzisyenlerden oluşan grup, ilk defa “Magic Voices” adıyla Club Resort Atlantis’de sahne aldılar. Ayrı ayrı birbirleriyle farklı projelerde çalışan Panflüt Virtözü Aydın Yavaş, Neyzen Bilgin Canaz, Flamenko gitar ve solisti Burak Altuni ve Türkiye’nin ilk erkek Harp Sanatçısı Çağatay Akyol, Club Resort Atlantis amfi tiyatrosunda çoğunluğu yabancı olan dinleyicilerini enstrümanları ve müzikleriyle adeta büyülediler.

Konser, dünyanın en büyük Pan Flüt üstadı Gheorge Zamfir’in öğrencisi olan ve ünlü sanatçı ile yıllardır proje ve konserlerde yer alan Aydın Yavaş ile başladı. Yavaş, Pan flütüyle Zamfir’in en çok bilinen eserlerini, Ney, Arp, gitar ve kontrbas eşliğinde sundu. Aynı zamanda Akordeon enstrümanına da gönül veren Aydın Yavaş, “Magic Voices” grubuna iki çok özel müzik aletinin tınılarıyla değer kattı. Ünlü Neyzen Bilgin Canaz, Neyin büyülü sesini dahil ettiği konsere, perküsyon ritimleriyle kulaklarımızda adeta müzik şöleni yaşattı. Eski zamanların müzik aletlerine, Flamenko müziğinin Türkiye’deki temsilcilerinden Burak Altuni, gitarıyla ve buğulu sesiyle modern dokunuşlar ekledi.

Gibsy Kings’den İspanyolca Volare’ye Medcezir’e, Hotel California’ya gibi kült şarkılara eşlik eden Atlantis’in çok kültürlü korosu “Magic Voices” sayesinde unutulmaz bir konser daha dinledi. Club Resort Atlantis, bir kez daha sanatın evrenselliğini ve birleştirici gücünü tarihe not düştü.