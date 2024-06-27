MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı. Taleplerine bir hafta gibi kısa bir sürede cevap verildiğini anlatan Mahalle Muhtarı Fehime Bayraktar, “Çalışmalardan memnunuz. Hem MASKİ ekipleri hem de Başkanımız hemen dönüş yapıyorlar” dedi.MUĞLA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda vatandaş taleplerine de kayıtsız kalmıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı’nın Mütevelli mahallesinde altyapı çalışması sonrasında bozulan yollarda üstyapı çalışmasına başlandı. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı da yapılan çalışma için teşekkür etti.

“VATANDAŞLARIMIZ DAHA RAHAT ULAŞIM SAĞLAYACAK”

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığından İnşaat Mühendisi Müjde Aparı, çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Aparı, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak muhtelif mahallelerde parke işimiz kapsamında Saruhanlı ilçemiz Mütevelli mahallesinde parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor. 4 bin 500 metrekare kadar bir alanda çalışmalarımız tamamlandı. İşimizi 1 hafta içerisinde tamamen bitirmeyi planlıyoruz. Altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda yaptığımız bu çalışmayla vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayacak” dedi.

“ESKİ TOZLU HALİNDEN ESER YOK”

Mahallede tarım arazisi bulunan İsmail Çakır, “Daha önce burası toprak zemindi. Tozu, toprağı biz çekiyorduk. Zemine taş döşenince gayet iyi ve temiz oldu. Ayrıca görsel olarak da güzel bir görünüme kavuştu. Eski tozlu halinden eser yok. Çamur, toz kalmadı. Ulaşım konusunda da artık rahatlamış olacağız” dedi.

“HEM MASKİ EKİPLERİ HEM DE BAŞKANIMIZ HEMEN DÖNÜŞ YAPIYORLAR”

Mütevelli Mahalle Muhtarı Fehime Bayraktar, “Mahallelimizden gelen istekler üzerine Büyükşehir Belediyemize taleplerimizi bildirdik. Bize bir hafta içinde dönüş yaptılar. Çalışmalar hemen başladı. Bazı noktalar bitti bile. Şu an için bir sıkıntımız yok. Çalışmalardan memnunuz. Hem MASKİ ekipleri hem de Başkanımız hemen dönüş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.