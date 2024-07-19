Ankara'nın Sincan ilçesinde bakkal işleten Ahmet Avcı, mahalledeki komşularının emanet ettiği anahtarları kopyalayıp evlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Avcı, güvenlik kamerası sayesinde suçüstü yakalandı.

Mahalle sakini, anahtarını emanet ettiği bakkaldan şüphelendi

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Murat Karagöz, Ramazan ve Kurban bayramlarında ailesi ile tatile çıktığında evindeki altın ve değerli eşyaların çalındığını fark etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, kapı ve pencerelerde zorlama izi bulunmadı. Bu durum üzerine Karagöz, anahtarını daha önce birkaç kez emanet ettiği bakkal Ahmet Avcı'dan şüphelendi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Murat Karagöz, evine güvenlik kamerası yerleştirip bakkal Ahmet Avcı'ya şehir dışına çıkacaklarını söyledi. Avcı, Karagöz ve ailesi evde olmadığı sırada kopyaladığı anahtarla eve girip dolap ve çekmecelerde değerli eşya ararken güvenlik kamerasına yakalandı. Kamerayı fark edip yönünü değiştiren Avcı, bir miktar nakit para ve ziynet eşyasını çalarak evden çıktı. Görüntüleri inceleyen Karagöz, durumu polise bildirdi.

Başka hırsızlıklar da yapmış

Ahmet Avcı'nın, mahallede aynı yöntemle çeşitli nedenlerle kendisine teslim edilen anahtarları kopyalayıp 5 farklı eve daha girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Murat Karagöz'ün evine 3 kez girip yaklaşık 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Suçunu itiraf eden hırsız pişman değil

Murat Karagöz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çocuklarım okuldan geldiğinde eve girebilsin diye anahtarı bakkala emanet etmiştim. Ramazan Bayramı'nda altınlarımızın çalındığını fark ettim. İlk başta aile içinde şüphelerimiz oldu. Ancak daha sonra aynı durum Kurban Bayramı'nda da yaşanınca şüphelerim doğrulandı. Bakkal Ahmet Avcı, suçu itiraf etti ama pişmanlığı yok. Tehdit etti ve en ağır cezayı almasını istiyorum."

Karagöz, aynı şekilde anahtarlarını emanet eden diğer komşuların da değerli eşyalarının çalındığını belirtti. Mahalle sakinleri, bu olayın ardından güvenlik önlemlerini artırmaya karar verdiklerini ifade etti.