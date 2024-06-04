İSTANBUL (AA) - Maher Holding, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde işbirliği yaptığı 280 avukatla İstanbul'da bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding Sigorta Grubu, buluşmada durum değerlendirmesi yaparken, tüm çalışanlarına, acentelerine, iş ortaklarına ve avukatlarına teşekkür etme fırsatı yakaladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, şirketin kuruluşundan bu yana verdikleri mücadele ve elde ettikleri başarılara değinerek, "Siz hep bu süreçlerin içindeydiniz çünkü bizim yaptığımız işin temelinde sözleşmeler, yani hukuk var. Önemli olan ekip. Ekibiniz iyiyse, iyi bir ekiple çalışıyorsanız, başarı kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.

Uluçeçen, sigortalıların yanı sıra tüm paydaşlar ve çalışanlar için güven veren bir şirket olmaya çalıştıklarını belirtti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da organizasyon sayesinde avukatlarla bilgi alışverişinde bulunarak işbirliklerini daha da güçlendirdiklerini kaydederek, "Henüz 7 yıl önce Quick Sigorta ile kurulmuş genç bir yapıyız. Zaman içinde bu yapı gelişti ve artık ülkenin önemli bir holdingi haline geldi. Bugün 7. yaşını da kutlayacağımız Quick Sigorta, 2018'de aramıza katılan Corpus Sigorta ve ruhsat aşamasında olan Quick Hayat Sigorta Şirketi'nden oluşan sigorta grubu ve diğer şirketlerle bir finansal grup olarak hep birlikte büyümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maher Holding Hukuk Müşaviri Şenol Küni, hukukun şirketin temeli olduğunu unutmadan, birlikte çalıştıkları avukatların katkıları sayesinde başarılarını sürdürdüklerini bildirdi.

​​​​​​​Toplantının ardından, Quick Art Space'te Kaan Kemal Öner'in "Gökyüzünün Karnında(n)"adlı sergisini ziyaret eden katılımcılar, 19'uncu yüzyıl fotoğraf baskı tekniklerinin modern yorumlarına eşlik etti.

Sergi sonrası Quick Sigorta'nın 7. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şirketin geçmiş başarıları ve gelecekteki hedefleri konuşuldu.