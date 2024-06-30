Ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'de ev alımı karşılığında vatandaşlık verilmesini sert bir dille eleştirdi. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu uygulamanın yabancı yatırımcıların evlerini iki katına satmasına ve Türkiye'nin üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçmesine yol açtığını vurguladı.

Dövizle vatandaşlık ve Mahfi Eğilmez'in tepkisi

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'de 250 bin dolar ve üzeri döviz ödemesi yaparak vatandaşlık alan yabancıların, 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını belirtti. Eğilmez, bu durumun Türkiye'yi üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçirdiğini söyledi. Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar” dedi.

Yabancı yatırımcıların önü açıldı

2016 ve 2017 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle yabancı yatırımcıların Türkiye'de ev alarak vatandaşlık almasının önü açılmıştı. 2017 yılında vatandaşlık almak için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolar, sabit sermaye tutarı 2 milyon dolar ve asgari istihdam rakamı 100 kişi olarak belirlenmişti. 2018'de bu tutarlar düşürülerek asgari taşınmaz bedeli 250 bin dolar, sabit sermaye yatırımı 500 bin dolar ve istihdam rakamı 50 kişi olarak güncellenmişti.