CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eski Türkiye geçmişte kaldı, yokluk ve yoksulluk bitti" sözlerine tepki göstererek, Türkiye'deki derin yoksulluğa dikkat çekti. Polat, Erdoğan ve iktidarının halktan tamamen koptuğunu ifade etti.

Türkiye'de yoksulluğun gerçek tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yokluk ve yoksulluk bitti" sözlerine cevap veren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye’deki yoksulluğun artarak devam ettiğini belirtti. Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporuna atıfta bulunarak, Türkiye’de 17 milyon yoksul, 3 milyon 500 bin aşırı yoksul hane bulunduğunu söyledi. Ayrıca, 4 milyon hanenin düzenli sosyal yardım aldığını ve 3 milyon 500 bin hanenin aşırı yoksulluk sınırının altında kaldığı için aylık 850 TL ile 1,250 TL arasında yardıma muhtaç hale getirildiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Bu gerçeği yok sayarak 'yoksulluk bitti' diyen bir anlayış, aslında iktidarlarının sonuna gelindiğini gösteriyor" dedi. Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yardım alan hanelerin asgari ücretin üçte birine sahip olduğunu belirten Polat, "Aylık geliri 5 bin 600 TL olan 3 milyon 500 bin hanenin olması bu iktidarın utancıdır" ifadesini kullandı.

Ekonomik kriz ve artan yoksulluk

Mahir Polat, yaşanan ekonomik krizin derin yoksulluğu her geçen gün artırdığını belirterek, "Bugün elektrik faturasını ödeyemediği için destek alan hane sayısı 4 milyonu bulurken, yakacak desteği alan 1 milyon 500 bin hanenin olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız" dedi. Polat, "Bir tarafta bu gerçek ortadayken, günlük elektrik faturası 14 bin haneye eşit olan ve saraylarında yaşayanlardan çözüm beklemek mümkün değildir" diyerek iktidarı eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesine rağmen, ekonominin 8 ay sonunda yarattığı tablo nedeniyle 2024’ün "Yoksulluk Yılı" olarak tarihe geçtiğini belirtti. "Bu tablonun değişmesi için seçim kaçınılmazdır" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.