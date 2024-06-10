Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 günlük Bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz olması kararı alınırken, yap işlet devret projeleri bu uygulamanın dışında tutuldu. Bu durum, Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Avrasya Tüneli işletmecilerinin sadece bu 9 günlük süreçte yaklaşık 1 milyar TL gelir elde etmelerini sağlayacak.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu durumu sert bir şekilde eleştirerek, vatandaşların bayramda bu köprü ve tünelleri kullanırken yüksek maliyetlerle karşılaşacağını belirtti. Polat'a göre, bu projelerin günlük maliyeti açıklanmalı ve bu ödemelerin yıllık olarak 37 milyar TL'yi bulması, asgari ücretliler ve emekliler için olumsuz sonuçlar doğuracak.

İktidarın Tasarruf Tedbirleri Eleştiriliyor

Polat, iktidarın tasarruf tedbirleri açıklamalarının gerçekçi bir şekilde doldurulması gerektiğini vurguladı. Yapılan ödemelerin asgari ücretlilere ve emeklilere kıyasla oldukça yüksek olması, bu kesimlerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Polat'a göre, bu durum, vatandaşları açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor.