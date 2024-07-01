Türkiye'de elektrik fiyatlarındaki artış, özellikle düşük gelirli haneler için büyük bir yük haline gelmiş durumda. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, son zamanlarda elektrik faturalarını ödeyemeyen hane sayısının hızla arttığını belirtiyor. 2019 yılında 2 milyon 920 bin olan bu sayı, 2023 yılı itibariyle 4,4 milyona ulaşmış durumda. Polat, 2024 yılı sonunda bu sayının 6 milyona çıkabileceğini öngörüyor.

Elektrik faturalarının artmasıyla birlikte Türkiye'de sosyal yardım ihtiyacının arttığına dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu durumun vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor. Özellikle düşük gelirli ailelerin, elektrik faturasını ödemekte zorlandığını ve devletten yardım almaya mecbur kaldıklarını belirtiyor.

Polat, elektrik faturasını ödeyemeyen hanelere verilen aylık 150 kWh'lik elektrik tüketim desteğine olan ihtiyacın da arttığını ifade ediyor. Özellikle son zamlarla birlikte bu desteğe duyulan gereksinimin daha da artacağını öngörüyor ve bu durumun ülke genelinde milyonlarca aileyi etkilediğini dile getiriyor.

Ayrıca, Polat'ın açıklamalarına göre, 2019 yılında başlayan desteklerin miktarı ve hane sayısındaki artış dikkat çekiyor. 2019 yılında 2 milyon 420 bin hane için 1 milyar 448 milyon TL olan destek tutarı, 2023 yılında 4 milyon 378 bin hane için 8 milyar 679 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Polat, sadece 2024 yılının ilk 4 ayında ise 3 milyon 912 bin hane için 2 milyar 662 milyon TL'lik bir destek verildiğini belirtiyor.