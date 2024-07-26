Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok” sözleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyelerin SGK borçları için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belediyelere ödeme yapmaları için yazı gönderdiğini açıklaması üzerine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yapılanın CHP belediyelerini çalışamaz hale getirmek olduğunu belirtti.

Elektrik dağıtım şirketlerinin borçları

Polat, AK Parti döneminde elektrik dağıtımının 21 şirkete devredildiğini ve bu şirketlerin TEDAŞ’tan genel aydınlatma giderleri karşılığında geçtiğimiz yıl 29 milyar TL alırken, TEİAŞ’a olan iletim giderlerini ödemediğini söyledi. Bu durumun TEİAŞ’ın yıl sonunda 9 milyar 468 milyon TL zarar etmesine neden olduğunu vurguladı. Polat, Sayıştay raporlarına göre TEİAŞ’ın dağıtım şirketlerinden alacaklarını tahsil edemediğini ve ticari borçlanma ile finansman sağladığını belirtti.

Yap-işlet-devret projeleri ve zararlar

Mahir Polat, AK Parti döneminde gerçekleştirilen yap-işlet-devret projelerine de dikkat çekti. Osmangazi Köprüsü için ödenen garanti tutarının 4 milyar doların üzerinde olduğunu ve 8 yılda 3 köprü parasının millete ödettirildiğini söyledi. Polat, Zafer Havalimanı’nda her yıl yüzde 97 garanti sapması yaşandığını ve bugüne kadar 65 milyon Euro’nun millete ödettirildiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışında “milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak” dediği Çanakkale Köprüsü için 2,5 yılda 13 milyar TL ödendiğini ifade etti.

"Önce kendi döneminizin hesabını verin"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milletin varlıklarını değişik yerlere harcamaya müsaade etmeyiz” sözlerini eleştirerek, “Önce Cumhurbaşkanı bunlara cevap versin ve millete de hesap versin sonra kalkıp kaybettikleri ve hazmedemedikleri CHP belediyelerine yönelsin” dedi.