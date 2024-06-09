CHP İzmir Milletvekili KİT Komisyonu üyesi Mahir Polat, TEDAŞ’ın dağıtım şirketlerine yapmış olduğu ödemelere dikkat çekerek aynı şirketlerin TEİAŞ’a olan elektrik iletiminden kaynaklanan borçlarını ödemediklerini bununda Sayıştay tarafından tespit edildiğini söyledi. 2022 yılında Genel Aydınlatma gideri kapsamında TEDAŞ’ın dağıtım şirketlerine 17 Milyar ödeme gerçekleştirdiğinin altını çizen Polat, 2023 yılında 21 Elektrik dağıtım şirketine 29 Milyar 848 Milyon TL ödeme gerçekleştirdiğini söyledi.

Denetimler yetersiz

Polat, TEDAŞ’ın aydınlatma ödemelerini şirketlere eksiksiz yerine getirirken yine kurumun 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ‘Belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar.’ hükmü gereği gerçekleştirilen denetimlerin yetersiz olduğunu, 2023 yılında sadece 9 dağıtım şirketinde gerekli denetimlerin yapılabildiğini söyledi.

TEİAŞ 9 milyar 478 milyon TL zarar etti

Elektrik dağıtım şirketlerinin, Sistem Kullanım Anlaşmaları kapsamındaki iletim bedeli ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri nedeni ile TEİAŞ’ın ticari borçlanma yoluyla finansman sağladığına, dolayısıyla elektrik iletim hizmet maliyetinin artmasına yol açtığını belirten Polat, 2022 yılında TEİAŞ’ın 9 Milyar 478 Milyon zarar ettiğini söyledi.

4 milyon 378 bin hane elektrik faturasını ödeyemedi

Bir yanda şirketlere yapılan ödemeler ve şirketlerin de yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararların olduğunu belirten Polat, diğer yandan 2023 yılı sonunda 4 milyon 378 bin 839 haneye 8,67 Milyar TL elektrik desteği verildiğini bu sayısının 2024 yılında 5 Milyonun üzerinde olacağını söyledi. Verilen destek tutarının şirketlere yapılan ödemeler yanında devede kulak kaldığına vurgu yapan Polat, milyonlarca vatandaş birkaç şirket kadar değer görmüyor, dedi.

Zamlar kapıda

Elektrik dağıtım şirketlerinin bir süredir zam taleplerinin olduğunun altını çizen Mahir Polat, iktidarın sübvansiyonları kaldırarak maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçeceğini ve bu durumun tarifelerde artışa yol açacağını söyledi. Polat açıklamasında; ‘EPDK, yılda dört kez maliyet değişimlerine göre elektrik birim fiyatlarını belirliyor ve her tarife dönemi başında bu fiyatları kamuoyuna açıklıyor. Elektrik fiyat belirlemelerinde enerji üretim maliyetleri, dağıtım, vergiler, yatırımlar ve enflasyon gibi etkenler belirleyici oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı ciddi elektrik zamları bekliyor. Temmuz ayında çalışanın beklediği asgari ücret artışı ve emeklilerimize iyileştirmeler yapılmazsa önümüzdeki kış vatandaşlarımız için çok daha zor olacak, dedi.