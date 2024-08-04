Ekonomik kriz 85 milyon vatandaşı etkilerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporu, 3,5 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ve milyonlarca kişinin elektrik ve doğal gaz desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin ekonomik krizle mücadele ettiği 2024 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı rapor, yoksulluk ve sosyal destek ihtiyacının büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Rapor, milyonlarca hanenin ekonomik sıkıntılarla başa çıkamadığını ve devlet desteklerinin bu aileler için hayati önem taşıdığını gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılının ilk altı ayına ait raporuna göre, ekonomik kriz nedeniyle 3 milyon 500 bin hane aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Aynı dönemde, 3 milyon 973 bin hane elektrik faturasını, 636 bin hane ise doğal gaz faturasını ödeyemediği için devlet desteklerine başvurmak zorunda kaldı. Bakanlığın 2024 yılı için tahsis ettiği 334 milyar TL bütçenin 158 milyar TL’si ilk altı ayda harcandı.

Saray'ın lüksüne rağmen...

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ekonomik krizle ilgili dikkat çeken veriler sundu. Polat, Saray’ın 1150 odasının her gün ışıklarla dolu olduğunu belirterek, “Saray’ın lüksüne rağmen, elektrik faturalarını ödeyemeyen hanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir önceki aya göre bu sayı 35 bin artmış durumda ve yıl sonunda 4,5 milyon hane elektrik destek desteği almak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

"Yunanistan'ın nüfusunun iki katı kadar yardım gereksinimi olan insan var"

Polat, raporda yer alan bulguların oldukça endişe verici olduğunu vurguladı. 3 milyon 500 bin hanenin gelirinin asgari ücretin üçte biri kadar olduğuna dikkat çekerek, “Bu ailelerin aylık geliri 5.600 TL seviyelerinde ve verilen destekler sadece 800 TL ile 1.250 TL arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu durumu nasıl değerlendirdiğini ve krizle ilgili gerçekleri ne kadar kavradığını sorgulamak gerekiyor” dedi. Polat, Türkiye’nin 17 milyon yardıma muhtaç vatandaşıyla İsviçre, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Avusturya ve Danimarka’nın nüfuslarının iki katı kadar yardım gereksinimi içinde olduğunu belirtti.

Aile Destek Programı bitiyor

Aile Destek Programı çerçevesinde sağlanan yardımların Ağustos itibarıyla süresinin sona ereceği belirtilirken, bu desteğin 6 ay daha uzatılması için Cumhurbaşkanı’nın onayının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, AKP’nin 2015 seçim vaatlerinden biri olan Çeyiz Hesabı’nın 2024 yılının ilk altı ayında sadece 45 kişiye destek sağladığı ve toplam destek tutarının 337 bin TL olduğu açıklandı. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında ise desteklerin sadece deprem bölgesindeki 5 ilde uygulandığı bildirildi.