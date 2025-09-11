Karar, CHP avukatları tarafından kayyum uygulamasının sona ermesi anlamına geldiği şeklinde yorumlandı.

Mahkeme Kararı ve Hukuki Süreç

CHP'nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açtığı dava, usulden reddedildi. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu kararı sonrası, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, mahkemenin kararının İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararını anlamsız hale getirdiğini vurguladı:

"Artık kayyumluk görevi sona ermelidir. Tedbir kararı alınabilmesi için hukuken telafisi güç veya imkansız bir durumun olması gerekir; mahkeme bunu değerlendirdi ve kayyumun görevi sona erdi."

Avukatlardan ve Parti Yetkililerinden Açıklamalar

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, karar sonrası şunları söyledi:

"Davayı görme yetkisi olan mahkeme ret kararı verdi. Bundan sonra ilgili mahkemeler, buna göre karar almak durumunda. Hukuki boyutta kayyumun görevi sona ermiştir."

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da kararı değerlendirerek, “İstanbul 45. Asliye Mahkemesi’nin aldığı tedbir kararı ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyum söz konusu değildir” dedi.

Tarihçesi ve Önceki Gelişmeler

8 Ekim 2023’te yapılan kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti. Ancak kongrenin hemen ardından oyların hile karıştırıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ve mevcut başkan ile yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Karar ile Gürsel Tekin geçici olarak göreve getirilmişti.

O dönemde CHP yönetimi karara tepki göstermiş, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Ardından il başkanlığı binası Bahçelievler’e taşınmıştı.

Artık Kayyum Yok

Mahkemenin son kararıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum uygulaması tamamen sona ermiş oldu. Parti, kongrede seçilen yönetimle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.