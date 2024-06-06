Mahkeme Hakimi Recep Baş'ın dilekçesinde, avukatın hakimle özel görüşmek için ısrar ettiği ve hakimin odasına izinsiz girdiği iddia edildi. Avukatın tavrı nedeniyle görev yapma inancının zedelendiğini belirten hakim, çekilme talebinde bulundu.

Hakim odasına izinsiz girişi

Dilekçeye göre, Avukat Hüseyin Kaya, hakimle özel olarak görüşmek için ısrar etti ve hakimin odasına izinsiz girdi. Hakim Baş, bu talebi reddettiğini ve avukatın odasına izinsiz girmesini engellediğini belirtti.

Mahkeme hakimi, yaşanan bu olaylar sonucunda görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı'nın işlem başlattığı Avukat Hüseyin Kaya

Dilekçede, avukatın hakimi tehdit ettiği ve odasına izinsiz girdiği belirtilerek Adalet Bakanlığı'nın avukat Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlattığı ifade edildi.

Hakimin yolladığı dilekçede; "Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir. Bu itibarla CMK'nın 30/1 maddesi gereğince çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim. Gereği rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme hakimi, bu durumu Adalet Bakanlığı'na bildirdiğini ve çekilme talebinde bulunduğunu belirtti.

Güzellik merkezi kurşunlama davası

Dilan ve Engin Polat, güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın mekanının kurşunlandığı olayın azmettiricisi oldukları suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme, Polat çiftinin başka bir kişiye yönelik düzenlenen saldırıda azmettirici olarak yer aldıkları iddiasını inceliyor.