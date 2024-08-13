Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilginç ve üzücü bir olay yaşandı. Mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracının, boşalttığı dairenin çatı katını ateşe verdiği iddia edildi. Olay, polisin dikkati sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiği ve şu an olayla ilgili detaylı bir soruşturmanın sürdüğü bilgisiyle sonuçlandı.

Mahkeme kararı ile tahliye edilmişti

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Şehit Ali Büyükiskilip Caddesi üzerinde bulunan bir daire, mahkeme kararıyla polis gözetiminde tahliye edildi. Tahliye sırasında, kiracının “Ben bu evi yakar da giderim” şeklinde bir tehditte bulunduğu öne sürüldü. Kısa bir süre sonra, boşaltılan dairenin çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

Polis, dumanları fark etmesiyle birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına alarak büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının söndürülmesi sırasında çatı katında büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Ev sahibinin şoku

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ev sahibi, alevler içinde kalan dairesinin önüne geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Ev sahibinin, tahliye edilen kiracının çatı katını ateşe vermiş olabileceğini düşünerek yetkililere başvurmasıyla olayın aydınlatılması için çalışmalar başladı.

Polis, yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen kiracıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.