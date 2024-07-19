Martı TAG davasında 6'ncı duruşma tamamlandı. Duruşma sonrası binlerce Martı TAG sürücüsüyle adliye önünde bir araya gelen Oğuz Alper Öktem, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Öktem, "Mahkeme ikinci kez Martı TAG'ı durdurmaya yönelik kesin olmayan bir karar verdi. Bu kararı üst mahkemeye taşıyoruz. Yargılama süreci devam ediyor" dedi.

Öktem, açıklamasında "Martı TAG kullanmaya aynen devam. Aynı Mahkeme, bir önceki durdurma kararını New York Borsası'na açılmak için imza attığımız günün ertesinde vermişti. Üst mahkeme bu kararı bozmuştu. Şimdi aynısını UKOME'nin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkarma kararından bir gün sonra yapıyor. Mahkemenin taraflı olduğu çok net. Kararın yine üst mahkemeden döneceğine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Martı TAG'a destek sürüyor

Öktem, Martı TAG kullanıcılarının desteğine vurgu yaparak, "Sürücülerimizin bu süreçte yanımızda olması bize güç veriyor. Martı TAG olarak, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.