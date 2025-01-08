Özel okul 'yemek ücreti' kararı: Fazla alınan para faiziyle geri ödenecek

İzmir’in Menemen ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören öğrencinin ailesi, okula yemek hizmeti almak istemediklerini bildirerek bu hizmetin ücreti ödemek istemedi. Ancak okul, burslu öğrenci olan çocuğun bursunu yüzde 75’ten yüzde 25’e düşürdü. Aile, fazla alınan ücretin geri ödenmesi için yasal yollara başvurdu.

Mahkeme kararı:

Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti ve sonrasında İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, okulun uyguladığı ücret farkını haksız buldu ve aileye ödediği 27 bin 438 liralık fazladan ücretin faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi. Mahkeme, okulun velinin rızası olmadan ekstra hizmet talep edemeyeceğini vurguladı.

Ailelerden haksız fiyat artışlarına karşı ses yükseltme çağrısı:

Aygörmez, mahkemenin kendisini haklı bulduğunu belirterek, ailelerin haklarını aramaktan vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, mahkemeye başvurmak konusunda endişelenen ailelere, çocuklarına herhangi bir baskı yapılmadığını ve sonuçta adaletin sağlandığını ifade etti.

Yönetmelik ve hukuki yorum:

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, velilerin rızası olmadan eğitim kurumu tarafından ek hizmetlerin dayatılamayacağını ve bu tür haksız fiyat artışlarının yasal olmadığına dikkat çekti. Mahkemenin kararı, özel okulların gereksiz masraflar talep etmemesi gerektiğini ve adaletin sağlanmasını temin etti.