İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı verdi. Kararın, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındığı öğrenildi.

Günaydın: “Kongremizi açacağız”

Kararın ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuzluğa devam ediyor. YSK’nın tam kanunsuzluk kararı var, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin esastan ret kararı var. YSK’dan cevap gelir zaten. Biz kongremizi açacağız, seçimi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin sonrası olağanüstü kongre süreci

CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla daha önce iptal edilmişti. Bu süreçte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerine Gürsel Tekin atanmıştı.

Çelik ve yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 24 Eylül’de olağanüstü kongre yapılmasına karar verilmişti.