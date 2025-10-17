Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, Anayasa Mahkemesi’nin ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiği’ yönündeki kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

Tahliye talebi AYM kararının ardından geldi

Gezi Parkı Davası’nda tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman için yeni bir gelişme yaşandı. Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

Başvuruda, AYM’nin verdiği ihlal kararının bağlayıcı olduğu ve müvekkilinin tahliyesinin gecikmeksizin sağlanması gerektiği vurgulandı.

AYM: “Adil yargılanma hakkı ihlal edildi”

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde açıkladığı kararda Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Kararda, davanın yeniden görülmesi gerektiği belirtilerek dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmişti.

Söz konusu karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gezi Parkı Davası yeniden gündemde

Gezi Davası’nda Tayfun Kahraman ile birlikte Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater gibi isimler de yargılanmıştı.

AYM’nin kararı sonrası, diğer tutuklular için de benzer başvuruların yapılabileceği değerlendiriliyor.

Kahraman’ın tahliye talebine ilişkin kararın, mahkeme tarafından önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.