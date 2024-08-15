1935 yılında Filistin'in Safed şehrinde doğan Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurucularından biri olup, uzun yıllardır Filistin Devlet Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mahmud Abbas, 26 Mart 1935'te Safed'de dünyaya gelmiştir. Abbas, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Suriye'de eğitimini sürdüren Abbas, Moskova'da hukuk eğitimi almış ve Şam Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Doktora tezini siyonizmin Filistin bakış açısıyla tarihi üzerine yapmıştır.

Abbas'ın FKÖ'deki rolü

Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurucularından biri olup, Yaser Arafat'ın yakın çalışma arkadaşı olarak öne çıkmıştır. 1970'lerden itibaren İsrail ile barışçıl çözüm arayışlarını savunan Abbas, 1990'lı yıllarda Oslo Anlaşmaları'nın müzakerelerine katılarak iki devletli çözüm modelini desteklemiştir. 1996 yılında FKÖ Genel Sekreteri olarak atanmış ve Yaser Arafat’ın ölümünden sonra 2004 yılında Filistin Devlet Başkanı olmuştur.

Abbas'ın Liderlik Dönemi

Mahmud Abbas, 2005 yılında Filistin Devlet Başkanı olarak göreve başlamış ve Filistin Devleti'nin bağımsızlığını kazanmak amacıyla uluslararası görüşmelere katılmıştır. Ancak, İsrail ile yapılan barış müzakereleri genellikle sonuçsuz kalmış ve Filistin topraklarında devam eden yerleşim yerleri inşası, barış sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur.

Filistin iç siyasetinde ise Abbas, Hamas ve El Fetih arasındaki siyasi anlaşmazlıklarla mücadele etmiştir. Bu anlaşmazlıklar, Gazze ve Batı Şeria olarak ikiye bölünmüş bir Filistin’e yol açmıştır. Abbas, bu bölünmeyi sona erdirmek için çaba sarf etse de büyük ölçüde başarısız olmuştur.

Mahmud Abbas kaç yaşında?

Mahmud Abbas, 2024 yılı itibarıyla 89 yaşındadır. Yaşına rağmen, Filistin siyasetinde aktif bir rol oynamaya devam eden Abbas, Filistin’in uluslararası platformda tanınması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Abbas’ın Siyasi görüşleri ve liderlik stili

Abbas, Filistin siyasetinde ılımlı bir lider olarak tanınmaktadır. İsrail ile barışçıl bir çözüm arayışını savunmuş ve iki devletli çözüm modelini desteklemiştir. Ancak, bu ılımlı politikalar, Hamas gibi radikal gruplar tarafından eleştirilmiş ve Filistin iç siyasetinde derin bir bölünmeye yol açmıştır.