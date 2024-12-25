Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ettiği sırada asgari ücrete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıkan, hükümetin asgari ücrete yaptığı yüzde 30'luk zammı “emekçilere zulüm” olarak nitelendirirken, asgari ücretli ailelerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme getirdi.

“Yüzde 30’luk zam emekçilere zulümdür”

Arıkan, açıklamasında asgari ücretin, emekçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir düzeye çıkmadığını belirterek, “Bunun adı zulümdür. Emekçiye yapılan zulümdür. Emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir dönemde çalışanlara yapılan bu yüzde 30’luk zam, o çalışana zulmetmektir. Saadet Partisi olarak biz bu rakamın da, bu anlayışın da karşısındayız” ifadelerini kullandı.

“Evin kirasını kim ödeyecek?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte dile getirdiği “Evin kirasını kim ödeyecek?” çağrısına atıfta bulunan Arıkan, bugünkü asgari ücretin, emekçilerin temel yaşam giderlerini karşılamakta ne denli yetersiz olduğunu vurguladı. Arıkan, “Bugün yine aynı soruyu soruyorum; bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik faturasını kim ödeyecek? Su faturasını kim ödeyecek? Çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Bu ücretle pazara nasıl çıkılacak? Milletimizin kabul etmediği bu ücreti bizler de kabul etmiyoruz” dedi.

“Survivor’a asgari ücretli aileleri davet edin”

Arıkan, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin durumunu daha iyi anlamak için ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. Arıkan, “Survivor 2025’te asgari ücretle geçinen aileleri davet edin. Bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaşla hayatta kalmaya çalışan ailelere ödül verin” diyerek, asgari ücretle geçim mücadelesinin ne kadar zorlayıcı olduğunu göstermek için ilginç bir öneride bulundu.

Meydanlarda olacaklar

Arıkan, Saadet Partisi olarak 29 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde meydanlarda olacaklarını duyurdu. Asgari ücretli çalışanları meydanlardaki eyleme davet eden Arıkan, destek için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’a teşekkür etti.