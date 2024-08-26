Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Ticaret Odası'nın Ağustos ayı olağan meclis toplantısında enflasyon ve Merkez Bankası faizlerine dikkati çekerek "Enflasyonla mücadelemiz devam ediyor ve sonbaharla birlikte bu mücadelede kritik bir sürece giriyoruz. Enflasyon yıllık olarak azalmaya başlayacak; ama şu aşamada Merkez Bankası’nın tahmin ettiği seviyelere düşüp düşmeyeceği konusunda fikir birliği oluşmadığını görüyoruz. Ekonomide yavaşlama sinyalleri artarken, Merkez Bankası’nın da faiz indirim sürecini başlatması için baskının artacağını değerlendiriyoruz. Daha önce ifade ettiğim gibi; enflasyon düşük seviyelere kalıcı olarak gerileyene kadar, mücadelenin hem para, hem de maliye politikası yolu ile devam etmesini ve enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde daha önce de vurguladığım gibi, enflasyonist ortam işletmelerimizin yüklerinin daha da artmasına yol açacak" dedi.

'Yangınlar ihmalden oluyor'

Özgener, İzmir ve Ege'deki orman yangınlarının çıkış nedenlerinin ihmalden doğduğunun atlını çizerek "Ülkemiz genelinde yangınların öncelikli çıkış nedeninin ihmal olduğunu görüyoruz. 2023 yılında çıkan 2.579 yangının 1.133’ünün, İzmir’de çıkan 314 yangının 238’inin ise insan hatasından kaynaklandığı kayıtlara yansımış. Bu noktada hem caydırıcı cezaların hem de farkındalık ve eğitimin öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Ülkemizde orman yangınına sebebiyet vermek, ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak gibi suçlara hapis cezası verildiğini görüyoruz ama artan rakamlara paralel olarak cezaların yeterince caydırıcı olmadığını düşünüyoruz" işaret etti.

'Yangını riskini azaltan yangın programı'

Başkan Özgener, yangınların programlar halinde programların da olması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bununla birlikte, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik tüm iletişim kanallarının aktif bir biçimde kullanılması 7’den 70’e, istisnasız her ilimiz özelinde çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da söz konusu çalışmalarda aktif olarak rol almasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca yurt dışındaki başarı hikayelerini de incelememiz gerektiğini düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde toplumun yangın tehlikesine uyum sağlaması için iyileştirme programı oluşturulmuş (Firewise USA). İnsanlara orman yangınıyla yaşamaya nasıl uyum sağlayacakları konusunda bilgi veren ve komşularını birlikte çalışmaya ve orman yangını riskini azaltmak için harekete geçmeye teşvik eden bir program" dedi.

'Stoklar üzerinden vergilendirme doğru değil'

Başkan Özgener, "30 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile, 2024 yılı 1.geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmadı. 2024 yılının 2. ve 3. geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltmesi uygulamasına devam edileceği belirtildi. Bugün ise bu uygulamanın reel sektörümüzü oldukça zor bir duruma düşürdüğünü görüyoruz. Enflasyon ve vergi artışları nedeniyle sıkıntılar yaşayan, öz sermayesi yetersiz olduğu için yüksek maliyetlerle borçlanmak durumunda kalan KOBİ’lerimizden sabit yatırımlar veya stoklar üzerinden vergi almanın doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Bu konunun; ülkemiz ekonomisine istihdam, üretim, yatırım ve ihracat gibi alanlarda büyük destek veren KOBİ’lerin rekabet gücünü zedeleyeceğini, işletmeler açısından çalışan çıkarma, hatta iflasa varacak etkileri olabileceğini düşünüyor, kararın en kısa sürede gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler için enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılması ya da isteğe bağlı olması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'İtalya'dan İzmir'e turist sayısı artacak'

"Kentimizin turizm sektöründe öne çıkmasına katkı sağlayacak bir başka projeyi daha hayata geçirmek üzereyiz. Şehrimizin sağlık turizmi alanında rekabetçi ve öne çıkan destinasyonlardan biri olması hedefiyle, dünyanın farklı kentlerinden şehrimize daha fazla ziyaretçi gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İzmir’e kesintisiz uçuş alternatifi bulunan Roma ile Milano kentlerinden 12 seyahat acentesi ve bu acentelerden 18 sektör temsilcisini 16-20 Eylül tarihleri arasında şehrimizde ağırlayacağız. Program kapsamında seyahat acentelerine kentimizin turizm ve kültürel mirasını tanıtacak, aynı zamanda kendilerini sağlık turizmi paydaşları ile bir araya getireceğiz. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu proje ile İtalya’dan İzmir’e sağlık amacıyla seyahat edecek turist sayısının artacağını öngörüyoruz."