İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak, demokrasi şehitlerimizi rahmetle andı.

Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi

Mahmut Özgener, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bizler, özgürlüğü ve bağımsızlığı için çok önemli mücadeleler verip bedeller ödeyen bir milletin evlatlarıyız. Bundan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından gelecek nesillere armağan edilen, milli irade ile yönetilen Cumhuriyetimiz, hepimizin en kıymetli hazinesidir."

Demokrasiye yönelik hain girişim

Özgener, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Milli mücadelemizin en önemli kazanımlarından biri olan demokrasiyi hedef alan bu hain girişim karşısında ülkemiz, tek vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşuyla en güzel cevabı verdi" dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlamı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapan Özgener, "Bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle kayıplar yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.