İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Kentlerimizi doğru bir şekilde tasarlayalım, aynı acıyı bir daha yaşamayalım" dedi.

Geçtiğimiz yıl bugün, ülke olarak büyük bir acıyla sınandığımızı söyleyen Özgener, "Hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri 120 bin kilometrekarelik alanda, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede etkili oldu. Ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

İzmir yardıma koştu

Aynı felaketi 30 Ekim 2020'de yaşayan İzmir'in, deprem bölgesine en hızlı yardım eli uzatan kentlerden biri olduğunu söyleyen Özgener, "İzmir Valiliği koordinasyonuyla, Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere 36 kurum koordinasyonunda ve İzmir Valiliği izniyle 'İzmir Yardıma Koşuyor' bağış kampanyasını başlatarak, bu kampanya çerçevesinde toplamda 64 milyon 578 bin 820 Lira yardım topladık. Tüm üyelerimizin yoğun katılımıyla bölgenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toplayarak vakit kaybetmeksizin afet bölgelerine ilettik. Bununla birlikte, bölgeden ayrılarak kentimize gelen vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti, giyim desteği ve konaklama hizmeti sağladık. Kentimize yerleşip iş arayan depremzedelere yeni iş fırsatları için işverenlerle eşleştirme desteği de sunduk" dedi.

"Bunu yapamadık"

Deprem gerçeğinin ilk kez karşımıza çıkmadığına dikkat çeken Özgener, "1999 yılından itibaren birçok akademisyenimiz bize tehlikeleri anlattı. Neler olabileceğini ayrıntılı bir şekilde aktardı. 30 Ekim 2020 İzmir depremi yapılan tüm uyarılara rağmen yerimizde saydığımızı gösterirken, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının ilk günlerinde anladık ki, maalesef dersleri iyi alamamışız. Mimari geleneklerimiz, kent kültürümüz, plan ve proje alışkanlıklarımız baştan aşağı değişime uğramalıydı. Bunu yapamadık. Önceliklerimizi yanlış belirledik, başka gündemlerin içinde kaybolduk. Hatalarımızdan ders almalı, kentlerimizi bilim ve teknolojiyi odak noktamıza alarak yeniden inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası

Son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasına ilişkin bilim insanları, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu durum, bölgedeki sismik hareketliliğin artabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde deprem fırtınası beklendiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kentsel dönüşümün önemi

Yaşanan depremler sonrasında, yapı güvenliğinde tasarım, uygulama ve malzeme seçimi ile ilgili sorunlar olduğu gözlemleniyor. Bu durumda yapı sektöründe ciddi bir değişim yapılması ve kalitenin sorgulanması gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak, 80 meslek komitemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimizin, gerekli önlemleri alması için çağrıda bulunuyoruz. Kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte yürütülecek çalışmalar için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

"Tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum"

Deprem bilincinin oluşturulmasının önemini dile getiren Özgener, "Kentimizde her zaman altını çizdiğimiz ortak akıl ile, merkezi yönetim, yerel yönetimler, STK'lar, arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkin müdahale kapasitesi oluşturabiliriz. Bu önlemler, İzmir’in olası bir depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlayarak hem can hem de mal kaybını en aza indirebilir. Bu vesileyle başta 30 Ekim depremi olmak üzere, depremden, selden, yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.