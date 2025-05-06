CHP'li Mahmut Tanal ve Şenol Aslanoğlu, 6 Mayıs'ta İzmir'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını marşlarla andı. Anma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Mahmut Tanal İzmir'de 6 Mayıs anmasında '3 Fidan'ı marşlarla andı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 53. ölüm yıl dönümünde İzmir'de bir araya geldi.

Anma kapsamında, araç içinde "Deniz Gezmiş, Mahir Çayan…" sözleriyle bilinen devrimci marşı söyledikleri anlar, Aslanoğlu tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Aslanoğlu: "Devrimciler ölür ama devrimler sürer"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, anmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanal'la arabada bir marş tutturduk. Bugün 6 Mayıs. Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in darağacına yürüdüğü gün. Marşın sözleri dilimize dolandı, sesimize karıştı: 'Deniz Gezmiş, Mahir Çayan… Devrim için öldüler. Devrimciler ölür ama devrimler durmaz, sürer.' Omuz omuza marş söylediğimiz, omuz omuza mücadele ettiğimiz yoldaşlarımız var bizim. Ağzına, yüreğine sağlık Mahmut abi."

6 Mayıs'ta ne olmuştu?

6 Mayıs 1972, Türkiye siyasi tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edilmiş, bu olay Türkiye'de sol hareketin simgesi haline gelmişti.

Anma etkinlikleri her yıl Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılıyor. CHP'li siyasetçiler de her yıl bu günün anısına çeşitli etkinlikler düzenliyor.