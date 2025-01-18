Mahmut Tuncer, bir röportajında geçmişte sesini kaybetmesi için kendisine güvercin pisliği yedirildiğini anlattı. Bu olayın perde arkası dikkat çekiyor.

"Zekam büyük bir buluş"

Seslendirdiği unutulmaz türkülerle milyonların gönlünde taht kuran Mahmut Tuncer, aynı zamanda futbolculuk, komedyenlik ve bestecilik gibi birçok alanda yer aldığını belirtti. Tuncer, “Urfaspor’da futbol oynadım, zekam büyük bir buluş gibi. Ancak beni görünce gülenlerden gıcık alıyorum” dedi.

“Sesimi Kaybetmem İçin Oyunlar Oynandı”

Röportaj sırasında Tuncer’e, “Sesini kaybetmen için güvercin pisliği yedirdiler mi?” sorusu yöneltildi. Ünlü türkücü ise şu yanıtı verdi:

"Bunlar 45 yıl önce oldu. Şimdi anlatsam bir şey değişir mi? Bu olaylar çocukluk yıllarımızdan çaldı. Hakkımı helal etmediklerim var. Unutulmaya yüz tuttular."

Mahmut Tuncer, bu tür engellemelerin hedeflerine ulaşmasını geciktirdiğini dile getirerek, sanat dünyasında karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Yaşadığı bu olaylar, sanatçının azmini kırmak yerine onu daha da güçlendirdi.