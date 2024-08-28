Türkiye’nin en sevilen doğaçlama tiyatro topluluklarından Mahşer-i Cümbüş, 29 Ağustos 2024 Perşembe akşamı İzmir’in Bostanlı semtinde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda saat 21:00’de sahne alacak olan grup, yine izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor.

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Doğaçlamanın Ustaları İzmir'de

2001 yılında kurulan ve o tarihten bu yana hem sahnelerde hem de televizyon ekranlarında büyük beğeni toplayan Mahşer-i Cümbüş, enerjik ve mizahi performanslarıyla dikkat çekiyor. Doğaçlama tiyatro denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan grup, izleyicilerin katılımıyla şekillenen interaktif gösterileriyle biliniyor. Her gösterinin benzersiz olması, Mahşer-i Cümbüş’ün cazibesini artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Editör: Sedef Didem Ezme