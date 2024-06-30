Fantezi müziğin öncü isimlerinden başarılı sanatçı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz Cumartesi gecesi Çeşme Günay Restoranda sahne aldı.

Güçlü sesi ve yorumuyla dillere pelesenk olan şarkılarını sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranları için seslendiren Mahsun Kırmızıgül, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Aşk şarkılarını içten yorumuyla seslendiren sanatçıya dinleyenlerde eşlik etti. Gece saat 23:00 da sahneye çıkan ünlü sanatçıyı kalabalık bir hayran kitlesi izledi. Çeşme Günay Restoranın büyülü atmosferinde gerçekleşen konser izleyenlerin beğenisini topladı. Eğlencenin geç saatlere dek sürdüğü gecede adeta alkış tufanı koptu.

Tayfun-Bella Duygulu

Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında bir dönem 90’lar pop müziğine damga vuran başarılı sanatçı Tayfun ve güzel eşi Bella Duygulu’da vardı.