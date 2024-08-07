Tarih: 10 Ağustos 2024, Cumartesi

Saat: 20:00

Mekan: Günay Restaurant, Çeşme

Türk müziğinin sevilen ismi Mahsun Kırmızıgül, 10 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Günay Restaurant Çeşme'de unutulmaz bir konser verecek.

Efsanevi Geri Dönüş

Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşacak olan Mahsun Kırmızıgül, sevilen şarkılarını Çeşme'nin eşsiz atmosferinde seslendirecek. "Dinmiyor Sevda", "Kırmızı Gül Demet Demet" ve "Sarı Sarı" gibi hit parçalarla dolu bu özel gecede, müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak.