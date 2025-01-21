Geçtiğimiz günlerde büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesinin ölümünün ardından kızı Lavin ile birlikte yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitmişti. Ancak tatilleri, konakladıkları otelin hemen yanındaki Grand Kartal Oteli'nde çıkan korkunç bir yangınla altüst oldu.

"Hepimiz büyük bir şok yaşadık"

Kırmızıgül, yangının şiddetini ve yaşadıkları korkuyu anlatırken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Bu büyük bir acı" diyerek, yaşadığı korkuyu dile getirdi. Otelin yanındaki yangının, hem konuklar hem de çevredeki herkes için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten şarkıcı, olay anında yaşadığı dehşeti anlattı.

İstanbul’a dönüş yaptılar

Ünlü şarkıcı, kızıyla birlikte tatilini geçirdiği Kartalkaya'da çıkan yangının ardından büyük bir korku yaşadı. Çıkan yangın nedeniyle tatillerini yarıda keserek, ilk uçakla İstanbul’a dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Ayrıca, yangın sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralı vatandaşlar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Her şey çok güzel gidiyordu, ta ki bu olay yaşanana kadar"

Mahsun Kırmızıgül, bir taraftan kızı Lavin’le kayak yapmayı öğrenmenin keyfini yaşarken, bir diğer taraftan konakladıkları otelin hemen yanındaki korkunç yangına tanıklık etti. Şarkıcı, "Tüm çocuklar aileleriyle tatilde. Biz de Lavin’le geldik. Geçen yıl da buradaydık. Bu da kayak yapmayı öğrendiğim yer. Lavin de yeni yeni öğreniyor. Her şey çok güzel gidiyordu, ta ki bu olay yaşanana kadar" şeklinde konuştu.