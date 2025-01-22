Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte sömestir tatili için Kartalkaya’ya gitmişti. Ancak tatilleri, kaldıkları otelin yanında bulunan Grand Kartal Otel’in gece yarısı alevlere teslim olmasıyla kabusa döndü. Yangın esnasında duyulan çığlıklar ve panik dolu anlar Kırmızıgül’ü ve ailesini derinden etkiledi.

“Can pazarı yaşandı”

Yangın sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, olayın dehşetini şu sözlerle ifade etti:

"Gece yarısı yangın sesleriyle uyandık. Çocukların ve kadınların çığlıkları duyuluyordu. O anlar insanın kanını donduruyordu. Çaresizlik ve korku hâkimdi."

Kızının yürek yakan sözleri

Yangın sonrası büyük bir üzüntüyle tatili yarıda kesen Kırmızıgül, kızı Lavin’in söyledikleriyle yıkıldığını belirtti. Lavin, babasına dönüp, "Baba, orada çocuklar öldü değil mi?" diye sormuştu. Kırmızıgül, bu sözlerin kendisini derinden yaraladığını ve olayın etkilerinin uzun süre hafızalarından silinmeyeceğini dile getirdi.

"Hayatın kırılganlığını gördük"

Ünlü şarkıcı, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dilerken, "Böylesine dramatik bir olaya tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı.