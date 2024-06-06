2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) Fen Bilimleri testinde yer alan bir soru tartışmalara yol açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı A kitapçığındaki 13. sırada yer alan sorunun doğru yanıtı, cevap anahtarına göre C seçeneği. Ancak sosyal medyada sorunun doğru yanıtına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bazı uzmanlar, sorunun doğru yanıtının C değil, A olduğunu ifade ediyor.

İşte tartışma yaratan o soru

Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölmelendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekildeki gibi bağlanan makara ve makaralara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sistemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.

Bu tahta, şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliğe en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

Yapay zeka da şaşırdı

Soruya verilen cevaplar kafaları karıştırırken, yapay zeka da sorunun muhataplarından biri oldu.

Tartışmaların odağındaki Fen Bilimleri sorusunu yapay zeka sohbet botları olan ChatGPT ve Microsoft Copilot'a soruldu; ancak tutarlı bir yanıt alınamadı.

İki kez üst üste aynı soru sorulan ChatGPT, ilk önce doğru yanıtın, tıpkı cevap anahtarında olduğu gibi C olduğunu, ikinci defa sorulduğunda da doğru yanıtın A olduğunu belirtti.

Yine Microsoft Copilot üst üste sorulan LGS sorusuna iki ayrı yanıt verdi.

İlkinde doğru yanıtın D olduğu, ikincisinde de C olduğu yanıtı alındı.