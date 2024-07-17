Makyaj yaparken sınırları siz belirleyin ve hayal gücünüzü özgür bırakın, ancak bazı hatalar istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Makyaj uzmanlarının önerileriyle, güzelliğinizi en iyi şekilde ortaya çıkarmanın ipuçları...

Nemlendirici olması şart

Makyaja başlamadan önce cildi doğru şekilde hazırlamak çok önemlidir. Cildinizi temizleyip tonikleyin, ardından nemlendiriciyi bolca uygulayın ve cildinizin onu emmesine izin verin. Böylece makyajınız daha uzun süre dayanacak ve pürüzsüz bir görünüm elde edeceksiniz.

Ton seçiminde yapılan yanlış seçimler

Fondöten veya kapatıcı seçiminde renk hatası, makyajınızın genel görünümünü belirleyebilir. Bu nedenle ürünü satın almadan önce mutlaka deneyin ve cildinizde bir süre bekletin. Cilt ürünleri zamanla okside olabilir, bu yüzden rengin cildinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Kaşlarınızı aşırı koyu renge boyamak

Kaşlarınızı boyuyorsanız, rengin çok koyu olmamasına özen gösterin. Saç ve ten renginize uygun bir kaş kalemi veya jeli kullanarak kaşlarınızı belirginleştirebilirsiniz. Ancak fazla koyu renk tercih ederseniz, yüzünüzde sert bir görünüm elde edebilirsiniz.

Allık kullanmayı unutmayın

Yanaklarınıza hafif bir pembe tonu vermek, genç ve canlı bir görünüm sağlar. Kontür uygulamasının artmasıyla allık eskisi gibi popüler değil, bu nedenle özellikle yaz aylarında likit allık kullanarak taze ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Pudrayı abartmadan kullanın

T bölgesini kontrol altına almak için pudra kullanabilirsiniz, ancak matlaştırıcı etkili pudraları aşırıya kaçmamak önemlidir. Fazla pudra kullanmak, cildinizin doğal yapısını bozabilir ve donuk bir görünüm oluşturabilir.

Boynunuzu unutmayın

Fondöten uygularken yüzünüzü boyun bölgesiyle uyumlu hale getirmek önemlidir. Fondöteni yalnızca yüzünüze değil, boynunuza da yayarak renk uyumunu sağlayın. Aksi halde yüzünüzle boynunuz arasında renk farkı oluşabilir.

Dudak kalemine dikkat etmelisiniz

Dudaklarınıza ruj uygulamadan önce dudak kalemi ile kenarları çerçeveliyorsanız, dudak çizgisini korumaya özen gösterin. Çizginin dışına taşmak moda olsa da, doğallıktan uzak bir görünüme neden olabilir.