Makyavelizm, İtalyan düşünür Niccolo Machiavelli'nin "Prens" adlı eserinde ortaya koyduğu siyasi düşünce akımıdır. Bu akım, siyasetin ahlaki değerlerden bağımsız olduğunu ve iktidarı elde tutmak için her türlü aracın kullanılabileceğini savunur.

Makyavelist düşünce biçimi

Makyavelist düşünceye göre, insanlar doğaları gereği bencil ve kötüdür. Bu nedenle, bir liderin iktidarı elde tutmak ve halkı yönetmek için güçlü ve hatta acımasız olması gerekebilir. Makyavelistler, amaçların araçları meşrulaştırdığını düşünürler.

Makyavelizm'in eleştirisi

Makyavelizm, ahlaki değerleri hiçe saydığı ve şiddeti meşrulaştırdığı için sıklıkla eleştirilir. Ancak bazıları, Machiavelli'nin sadece gerçekçi bir bakış açısı sunduğunu ve siyasetin doğasında var olan güç mücadelesini anlattığını savunur.

Makyavelizm günümüzde

Makyavelizm, günümüz siyasetinde hala tartışılan bir konudur. Bazı liderlerin Makyavelist taktikler kullandığı iddia edilirken, diğerleri bu akımın günümüz demokrasilerine uygun olmadığını savunur.