Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere ve onlara refakatçi olan ailelerine ücretsiz olarak çeşitli ikramlarda bulundu.MALATYA (İGFA) - İnönü Üniversitesi’nde YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilere ve velilere Esenlik Süper Market Önünde kurulan İkram Çadırı ile çeşitli ikramlar yapıldı.

Simit, poğaça, çay, kahve ve su gibi ikramların sunulduğu İkram Çadırı’na hem öğrenciler hem de veliler yoğun ilgi gösterdiler.

Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunan öğrenciler ve veliler, aynı zamanda MOTAŞ’a bağlı otobüs ve trambüslerin de ücretsiz bir şekilde hizmet vermesinden de ziyadesiyle memnun olduklarını ifade ettiler.

Yapılan hizmetlerden ötürü memnuniyetini dile getiren öğrenci velisi Perihan Topçu, “Çocuğumu sınava getirdim. Öncelikle ulaşımın ücretsiz olması için sonrada iki gün boyunca sınav öncesi ve sonrasında devam eden ikramlar için Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Sınav süresi boyunca ‘İkram Çadırı’nın bulunduğu alanda beklediğini ve burada verilen ikramlardan dolayı da teşekkür eden öğrenci velisi Rıza Salman, “Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memnunuz. Biz iki gün boyunca buradaydık ve ikramlar iki gün boyunca hem sınavdan önce hem de sınavdan sonda devam etti. Biz buna şahidiz. Ayrıca ulaşım konusunda da çok güzel bir hizmet var. Sınav kâğıdını gösteren öğrenciler ve veliler otobüs, trambüs gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz bir şekilde bindiler. Gerçekten yapılan hizmetlerden oldukça memnunuz” dedi.

“İKRAM ÇADIRI’MIZDA YOĞUN BİR İLGİ İLE KARŞILAŞTIK”

‘İkram Çadırı’nın kurulma amacından bahseden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in talimatlarıyla üniversiteye girecek öğrencilere ve heyecanlı bekleyişlerinde öğrencilerimizin yanlarında refakatçi olan ailelerimize, bir nebze de olsun katkıda bulunmak için ikram çadırı oluşturduk. İki gün boyunca ikram çadırımızda sabah 07.30 ile öğleden sonra saat 14.00’a kadar hizmet veriyoruz. Sınava girip, acele edip kahvaltı yapmayan öğrencilerimize, öğrencilerimiz sınav esnasındayken heyecanla bekleyen ailelerimize, bekleyişleri süresi boyunca simit, poğaça, çay, kahve ve su gibi ikramlarda bulunuyoruz ve onların bekleyişine bizlerde ortak oluyoruz.

İkram çadırımızda yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bütün vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerini ilettiler. İnşallah bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinde ve sınav zamanlarında yanlarında olacağız. Aynı zamanda Başkanımızın tensipleriyle sınav zamanı otobüslerimiz ve trambüslerimiz de ücretsiz olarak hizmet verdi. Sınava giren tüm öğrencilerimizi başarılar diliyoruz” diye konuştu.