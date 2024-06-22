Depremin derinliği 10.96 kilometre

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 10,96 kilometre derinlikte meydana geldi. Merkez üssü Doğanşehir olan bu sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Vali Yazıcı’dan geçmiş olsun mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Ekipler bölgede

Depremin ardından AFAD ve yerel yetkililer, olası hasar ve yaralanma durumlarını değerlendirmek üzere bölgede çalışmalarına devam ediyor.