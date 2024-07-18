Malatya Büyükşehi Belediyesi bünyesindeki ESENLİK şirketi tarafından her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz "Aşure İkramı" programı bu yılda devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketimiz tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Malatya ParkAVM önünde bulunan Tek Adımda Çözüm (TAÇ) ve Esenlik bünyemizde bulunan 12 Market Şubemizde ‘Aşure İkramı’ yapılacak.

19 Temmuz 2024Cuma Günü Saat 14.30’daTek Adımda Çözüm (TAÇ) önünde 3 bin kişiye aşure ikramının gerçekleştireceğimiz etkinlikteMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er programa katılarak vatandaşlar ile buluşacak ve aşure ikramında bulunacak.

Ayrıca; Esenlik bünyemizde bulunan Vilayet, Yeşilevler, Onbin Konutlar, Cemevi, Fahri Kayahan, 100. Yıl, Kernek, Başharık, Kuyuönü, Eski Malatya, Paşaköşkü ve Yeşilcam şubelerimizdemarket görevlilerimiz tarafından 12 bin vatandaşımıza aşure ikramı verilecek.