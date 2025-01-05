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Polis ekipleri olayın yaşandığı inşaat alanında inceleme yaparken, iş güvenliği kurallarının ihlal edilip edilmediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra N.S.’yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kaza nacağı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Zaviye Mahallesi Ulama Sokak’ta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan 24 yaşındaki N.S., ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Düşme sesiyle harekete geçen çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Malatya ’nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat ta çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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