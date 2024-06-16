AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin detayları ve etkileri

Saat 20.24'te gerçekleşen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında korkuya yol açtı. Sarsıntı nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi, ancak bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.

AFAD ve yerel yetkililerden açıklamalar

AFAD, depremin ardından hemen bölgeye ekipler sevk etti. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar tespiti yapılmadı. Yerel yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve yetkililerin uyarılarını takip etmeye çağırdı.

Güvenlik önlemleri ve deprem bilinçlendirme

Bu tür depremler, bölgedeki deprem riskine karşı farkındalık oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşlara deprem anında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.