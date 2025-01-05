Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yakınlarının ulaşamadığı 63 yaşındaki Atilla U., park halindeki aracında ölü bulundu. Olayın detayları polis ve sağlık ekiplerince araştırılıyor.

Kayıp şahıs aracında bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Atilla U.'nun yakınları, kayıp ihbarında bulunmak üzere polis merkezine gitmek üzere yola çıktı. İsmet Paşa Caddesi girişinde şahsın aracını park halinde gören yakınları, durumu kontrol etmek istedi.

Adli tıp kurumuna sevk edildi

Aracın sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde oturan Atilla U.’yu gören yakınları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracı ve çevresini detaylı şekilde inceleyerek olayın nedenini belirlemek için çalışmalar yaptı. Atilla U.'nun cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Atilla U.'nun ölümüne dair ilk belirlemeler netlik kazanmazken, adli tıp raporunun sürece ışık tutması bekleniyor.